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Kangra News: केंद्रीय विवि में हिमाचल के राजपत्रित अवकाश लागू करने की मांग

Tue, 03 Nov 2026 01:48 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:48 AM IST
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रैत (कांगड़ा)। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के कांगड़ा जिला अध्यक्ष अधिराज सिंह मनकोटिया ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के शाहपुर परिसर में ज्ञापन सौंपकर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाशों को विश्वविद्यालय में भी लागू करने की मांग उठाई।
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ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में केवल केंद्र सरकार द्वारा घोषित अवकाश ही मान्य हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्रित अवकाश लागू नहीं होते। छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में उन्हें स्थानीय त्योहारों, सांस्कृतिक परंपराओं और महत्वपूर्ण अवसरों पर अवकाश का लाभ मिलना चाहिए।
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इस दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष आयुष कुमार, अक्षित शर्मा और कृष्णा मेहरा भी उपस्थित रहे। छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग पर गंभीरता से विचार करने और इसे कुलपति के समक्ष उठाने का आग्रह किया। संवाद
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