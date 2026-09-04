Kangra News: विवेक शर्मा को प्रधान पद की जिम्मेदारी सौंपी

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नई कार्यकारिणी में सिद्धबाड़ी के पटवारी वरुण पटियाल और सिविल स्टेशन के पटवारी दीपेंद्र थापा को उपप्रधान, मंत के पटवारी अश्विनी कुमार को कोषाध्यक्ष, जदरांगल की पटवारी कविता और चैतड़ू की पटवारी पूनम को सहसचिव तथा बलेहड़ के पटवारी रवि कुमार को प्रेस सचिव बनाया गया है। संगठन को मजबूती देने के लिए निशांत कोटी, योगराज और लतीफ मोहम्मद को मुख्य सलाहकार तथा राकेश कुमार व मनोज कुमार को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तहसील नुमाइंदे का दायित्व कपिल कुमार और अनूप कुमार को सौंपा गया। इसके अलावा विपिन कुमार, वीरेंद्र कुमार, सीमा देवी, विपिन कुमार, सुनील कुमार, प्रवीण कुमार, हितेंद्र भाटिया, अजय कुमार, कुलदीप कुमार और अनुका राणा को सदस्य बनाया गया है। नई कार्यकारिणी ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और संगठन को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया।

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धर्मशाला। पटवारी एवं कानूनगो महासंघ तहसील धर्मशाला की नई कार्यकारिणी का गठन पूर्व प्रधान विचित्र सिंह की उपस्थिति में सर्वसम्मति से किया गया। इसमें कानूनगो विवेक शर्मा को महासंघ का नया प्रधान चुना गया। अंद्राड़ के पटवारी भूपेंद्र सिंह को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।