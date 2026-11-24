विज्ञापन





धर्मशाला। शहरवासियों को अब सब्जियों के दाम जानने के लिए दुकानदारों से पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। जल्द ही धर्मशाला की प्रमुख एलईडी स्क्रीन पर सब्जियों के रोजाना के भाव प्रदर्शित किए जाएंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कांगड़ा यह पहल करने जा रहा है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग की ओर से नगर निगम धर्मशाला को पत्र लिखा जाएगा। जिला उपायुक्त से भी अनुमति ली जाएगी। इसमें शहर की मुख्य एलईडी स्क्रीन पर प्रतिदिन के भाव दिखाने का आग्रह किया जाएगा। विभाग के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि इस कदम से लोगों को सब्जियों के उचित दामों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। साथ ही दुकानदारों की ओर से मनमाने दाम वसूलने पर भी अंकुश लगेगा और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। संवाद