Kangra News: दौलतपुर के पास फोरलेन पर दो गाड़ियों में टक्कर, तीन घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 26 Sep 2026 08:41 AM IST
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कांगड़ा। दौलतपुर के समीप गजरेड़ा में फोरलेन पर शुक्रवार शाम दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक कार और फॉर्च्यूनर की आमने-सामने की भिड़ंत के बाद कार में भीषण आग लग गई। दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पेशे से एक चिकित्सक की हालत नाजुक बताई जा रही है।
टक्कर की जोरदार आवाज सुनते ही आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए जलती कार और दूसरी गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस के जरिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
हादसे में कार सवार जयंती विहार कॉलोनी निवासी डॉ. कर्ण शर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं फॉर्च्यूनर में सवार सुखविंद्र सिंह और लखविंद्र कौर निवासी संगरूर (पंजाब) भी घायल हुए हैं। दोनों को टांडा अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। डीएसपी कांगड़ा राजेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
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टक्कर की जोरदार आवाज सुनते ही आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए जलती कार और दूसरी गाड़ी से घायलों को बाहर निकाला और 108 एंबुलेंस के जरिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
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हादसे में कार सवार जयंती विहार कॉलोनी निवासी डॉ. कर्ण शर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं फॉर्च्यूनर में सवार सुखविंद्र सिंह और लखविंद्र कौर निवासी संगरूर (पंजाब) भी घायल हुए हैं। दोनों को टांडा अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। डीएसपी कांगड़ा राजेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
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