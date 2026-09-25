Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 09:59 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 09:59 AM IST
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खेलकूद
फुटबाल-फुटबाल एसोसिएशन धर्मशाला की ओर से पुलिस मैदान में आयोजित फुटबाल लीग के दूसरे दिन सुबह 9:00 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।
कबड्डी-अब्दुल्लापुर में उम्मीद फाउंडेशन क्लब की तीन दिवसीय प्रो डे-नाइट कबड्डी लीग का शुभारंभ पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़ दोपहर बाद करेंगे।
धार्मिक
भागवत कथा-सिद्धपुर-घाड़ स्थित जगत जननी दुर्गा महामाई मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का सुबह 9:00 बजे कलश यात्रा के साथ शुरू होगी।
ज्ञान यज्ञ-श्रीराम मंदिर देहरा रोड ज्वालाजी में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ दोपहर 2:00 से शाम 5:00 बजे तक होगा।
स्वास्थ्य
टीबी जांच- स्वास्थ्य खंड गोपालपुर के तहत बनूरी में सुबह 10:00 बजे से टीबी की जांच के लिए शिविर लगाया जाएगा।
रोजगार
साक्षात्कार-गणेश बाजार स्थित धौलाधार आईटीआई बैजनाथ में आईटीसी लिमिटेड कपूरथला की कंपनी सुबह 10:00 बजे से साक्षात्कार लेगी।
काम की बात
सड़क बंद-सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के चलते रैत-कोहला 2.5 किलोमीटर सड़क 30 सितंबर तक सभी वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान ट्रैफिक पुहाड़ा-चुडथा और हरनेरा-बड़ज-ततवानी वैकल्पिक मार्गों से गुजरेगा।
विज्ञापन
फुटबाल-फुटबाल एसोसिएशन धर्मशाला की ओर से पुलिस मैदान में आयोजित फुटबाल लीग के दूसरे दिन सुबह 9:00 बजे से मुकाबले खेले जाएंगे।
कबड्डी-अब्दुल्लापुर में उम्मीद फाउंडेशन क्लब की तीन दिवसीय प्रो डे-नाइट कबड्डी लीग का शुभारंभ पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़ दोपहर बाद करेंगे।
धार्मिक
भागवत कथा-सिद्धपुर-घाड़ स्थित जगत जननी दुर्गा महामाई मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का सुबह 9:00 बजे कलश यात्रा के साथ शुरू होगी।
ज्ञान यज्ञ-श्रीराम मंदिर देहरा रोड ज्वालाजी में श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ दोपहर 2:00 से शाम 5:00 बजे तक होगा।
स्वास्थ्य
टीबी जांच- स्वास्थ्य खंड गोपालपुर के तहत बनूरी में सुबह 10:00 बजे से टीबी की जांच के लिए शिविर लगाया जाएगा।
रोजगार
साक्षात्कार-गणेश बाजार स्थित धौलाधार आईटीआई बैजनाथ में आईटीसी लिमिटेड कपूरथला की कंपनी सुबह 10:00 बजे से साक्षात्कार लेगी।
काम की बात
सड़क बंद-सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के चलते रैत-कोहला 2.5 किलोमीटर सड़क 30 सितंबर तक सभी वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस दौरान ट्रैफिक पुहाड़ा-चुडथा और हरनेरा-बड़ज-ततवानी वैकल्पिक मार्गों से गुजरेगा।