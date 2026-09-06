Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:57 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:57 AM IST
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खेलकूद
प्रतियोगिता-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालग में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
ट्रायल-एनसीओई धर्मशाला में महिला वॉलीबाल खिलाड़ियों के रिक्त पदों के लिए चयन ट्रायल सुबह 8 बजे से।
बैठक
त्रैमासिक बैठक-भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल कल्याण संगठन जिला कांगड़ा की बैठक 39 मील में सुबह 10:30 बजे से।
पेंशनर-53 मील स्थित श्री हरि करण महादेव मंदिर में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन नगरोटा बगवां की शहरी व ग्रामीण इकाई की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
पेंशनर-विद्युत पेंशनर यूनिट देहरा की मासिक बैठक रैहन बसेरा पेट्रोल पंप के नजदीक पूर्वाह्न 11 बजे से।
पीटीएम-चंद्रधर गुलेरी राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) के प्राचार्य कक्ष में पीटीएम की बैठक दोपहर बाद 1 बजे।
धार्मिक
भंडारा-शिव मंदिर पुलिस थाना इंदौरा में 33वां वार्षिक भंडारा दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक।
कथा-अब्दुल्लापुर में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के दूसरे दिन श्रीकृष्ण लीलाओं का प्रवचन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक।
काम की बात
बिजली बंद- 33/11 केवी सब स्टेशन लाहडू डाडू के मरम्मत कार्य के चलते आलमपुर विद्युत उपमंडल के तहत बालकरूपी, टीना, मलोडन, बल भूरिया, कूहण, औच, औच खुर्द, लाहडू, भेड़ी, भनैना, पपरोला, कल्थूना, आलमपुर, जगरूप नगर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
विज्ञापन
प्रतियोगिता-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालग में अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
ट्रायल-एनसीओई धर्मशाला में महिला वॉलीबाल खिलाड़ियों के रिक्त पदों के लिए चयन ट्रायल सुबह 8 बजे से।
बैठक
त्रैमासिक बैठक-भूतपूर्व अर्द्धसैनिक बल कल्याण संगठन जिला कांगड़ा की बैठक 39 मील में सुबह 10:30 बजे से।
पेंशनर-53 मील स्थित श्री हरि करण महादेव मंदिर में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन नगरोटा बगवां की शहरी व ग्रामीण इकाई की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
पेंशनर-विद्युत पेंशनर यूनिट देहरा की मासिक बैठक रैहन बसेरा पेट्रोल पंप के नजदीक पूर्वाह्न 11 बजे से।
पीटीएम-चंद्रधर गुलेरी राजकीय महाविद्यालय हरिपुर (गुलेर) के प्राचार्य कक्ष में पीटीएम की बैठक दोपहर बाद 1 बजे।
धार्मिक
भंडारा-शिव मंदिर पुलिस थाना इंदौरा में 33वां वार्षिक भंडारा दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक।
कथा-अब्दुल्लापुर में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के दूसरे दिन श्रीकृष्ण लीलाओं का प्रवचन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक।
काम की बात
बिजली बंद- 33/11 केवी सब स्टेशन लाहडू डाडू के मरम्मत कार्य के चलते आलमपुर विद्युत उपमंडल के तहत बालकरूपी, टीना, मलोडन, बल भूरिया, कूहण, औच, औच खुर्द, लाहडू, भेड़ी, भनैना, पपरोला, कल्थूना, आलमपुर, जगरूप नगर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।