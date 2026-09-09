फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Kosari wins in volleyball; Alampur wins in kabaddi.

Kangra News: वॉलीबाल में कोसरी, कबड्डी में आलमपुर विजेता

Wed, 09 Sep 2026 01:26 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Kosari wins in volleyball; Alampur wins in kabaddi.
जय​सिंहपुर में अंडर-19 छात्राओं की खेल कूद प्रतियोगिता के वॉलीबाल मैच में ​भिड़ते हुए ​खिलाड़ी।
जालग/जयसिंहपुर/लंबागांव (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जालग में आयोजित जयसिंहपुर जोन की अंडर-19 छात्राओं की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबाल में कोसरी और कबड्डी में आलमपुर विद्यालय विजेता रहा। बैडमिंटन में जयसिंहपुर और खो-खो में कोटलू ने खिताब जीता, जबकि शतरंज में एम एकेडमी जयसिंहपुर विजेता रही। प्रतियोगिता में 26 स्कूलों की करीब 250 छात्राओं ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया।
विज्ञापन

वॉलीबाल के फाइनल में कोसरी ने धुपक्यारा को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। कबड्डी में आलमपुर ने एम एकेडमी जयसिंहपुर को मात दी। बैडमिंटन में जयसिंहपुर विजेता और अंद्रेटा उपविजेता रहा।
विज्ञापन

खो-खो में कोटलू ने टटैहल को हराकर पहला स्थान हासिल किया। शतरंज में एम एकेडमी जयसिंहपुर विजेता रही। समापन समारोह में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत डढवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्कूल प्रधानाचार्य रजनीश कुमार अत्री ने खिलाड़ियों को जीत से उत्साहित होकर आगे बढ़ने और असफल टीमों को अपनी कमियों से सीख लेकर अगले वर्ष बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार जताया।

जयसिंहपुर में अंडर-19 छात्राओं की खेल कूद प्रतियोगिता के वॉलीबाल मैच में भिड़ते हुए खिलाड़ी।

जयसिंहपुर में अंडर-19 छात्राओं की खेल कूद प्रतियोगिता के वॉलीबाल मैच में भिड़ते हुए खिलाड़ी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed