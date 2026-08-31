सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता का पैसा खाने वालों से लिया जाएगा हिसाब : सुक्खू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के संसाधनों से अर्जित आय का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने सरकारी खजाने की आय बढ़ाने और राजस्व लीकेज रोकने के लिए कई कड़े व महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अब बचाया गया यह धन सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और जनकल्याणकारी योजनाओं को सुदृढ़ करने पर खर्च किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने लोगों से सवाल किया कि आखिर भाजपा को वोट क्यों दिया जाता है। सुक्खू ने अपना परिवार सुखी परिवार योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि पंचायत व ब्लॉक स्तर पर सर्वे कर प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जा रही है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।शिक्षा व्यवस्था पर विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर कतई ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस सरकार अब सरकारी स्कूलों में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है, ताकि आम परिवारों के बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी आधुनिक व बेहतर सुविधाएं मिल सकें।