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क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कांगड़ा विकास जम्वाल ने बताया कि मंत्रालय के अनुसार अभी तक प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए वाहन चालकों को 60 रुपये शुल्क देना पड़ता है, जबकि नई व्यवस्था के तहत यह अनुमानित शुल्क बढ़ाकर 100 रुपये किया जा सकता है।यानी वाहन चालकों को अब प्रमाणपत्र के लिए 40 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। वैधता अवधि बढ़ने से वाहन चालकों को बार-बार प्रदूषण जांच करवाने और प्रमाणपत्र नवीनीकरण की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही आरटीओ कार्यालयों में भी अनावश्यक भीड़ कम होने की संभावना है।नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन चालकों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि, इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना और लागू होने की तारीख का इंतजार रहेगा। मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार बीएस-1, बीएस-2, बीएस-3, बीएस-4 और बीएस-6 वाहनों के लिए वैधता अवधि अलग-अलग होगी।बीएस-6 निजी (गैर-परिवहन) वाहन को कि 6 वर्ष तक पुराने हैं, उनकी वैधता तीन वर्ष रखी गई है। 6 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के पुराने वाहनों की वैधता एक वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 6 महीने की वैधता रखी गई है।बीएस-6 कमर्शियल (परिवहन) वाहन जो कि 6 वर्ष तक के पुराने वाहन हैं उनकी वैधता 2 वर्ष, 6 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए एक वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 6 माह की वैधता रखी गई है।इसके साथ ही अन्य बीएस श्रेणी के वाहन बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 वाहनों के लिए तीन माह और बीएस-4 वाहनों के लिए 6 माह की वैधता निर्धारित की गई है। संवाद