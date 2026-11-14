Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Subhash House secured first place in the badminton competition.

Kangra News: बैडमिंटन प्रतियोगिता में सुभाष हाउस ने पाया पहला स्थान

Sat, 14 Nov 2026 02:05 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 14 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Subhash House secured first place in the badminton competition.
ज्वालामुखी (कांगड़ा)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुटियारा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ज्वालामुखी के सौजन्य से नशामुक्त अभियान के तहत खेलकूद और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। तहसील कल्याण अधिकारी संजय मेहरा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं के दौरान बैडमिंटन के वरिष्ठ वर्ग (कक्षा नौवीं से 12वीं) में सुभाष हाउस ने प्रथम और रानी लक्ष्मीबाई हाउस ने द्वितीय स्थान हासिल किया। रस्साकशी के कनिष्ठ वर्ग (कक्षा छठी से आठवीं) में टैगोर हाउस प्रथम और सुभाष हाउस द्वितीय रहा।
विज्ञापन

छात्राओं की मनोरंजक गतिविधियों के कनिष्ठ वर्ग में गांधी हाउस की दीक्षा ने प्रथम तथा टैगोर हाउस की अंजलि ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, वरिष्ठ वर्ग में टैगोर हाउस की सहज प्रथम, गांधी हाउस की अंशिता द्वितीय और सुभाष हाउस की रितिका तृतीय स्थान पर रहीं। प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और खेलकूद व रचनात्मक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed