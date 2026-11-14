Kangra News: बायोगैस प्लांट में दो माह से कचरा निस्तारण ठप

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करीब सवा दो करोड़ रुपये की लागत से स्थापित इस प्लांट में शहर के जैविक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण कर बायोगैस तैयार की जाती है। एजिटेटर प्लांट के भीतर जैविक कचरे और अन्य सामग्री को मिलाने का काम करता है। कचरा प्रबंधन व्यवस्था में प्लांट की भूमिका फिलहाल शून्य हो गई है।बायोगैस प्लांट का एजिटेटर खराब है। इसके चलते फिलहाल इसका संचालन नहीं हो पा रहा है। निगम की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि इसमें दो एजिटेटरों की व्यवस्था की जाए और प्लांट को अपग्रेड किया जाए। इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिसंबर तक का समय लगेगा। इसके बाद प्लांट दोबारा कार्य करना शुरू करेगा। -जफर इकबाल, आयुक्त, नगर निगम, धर्मशाला