Kangra News: पॉलिटेक्निक संस्थानों में खाली सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग आज और कल

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विभाग के अनुसार इंजीनियरिंग डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में लेटरल एंट्री टेस्ट (लीट) के माध्यम से दाखिले के लिए स्पॉट काउंसलिंग 31 अगस्त को होगी। इस प्रक्रिया में लीट के स्कोर के साथ-साथ नॉन-लीट यानी 12वीं और आईटीआई मेरिट के आधार पर भी पात्र अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे।इसके बाद एक सितंबर को तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पैट और नॉन-पैट अभ्यर्थियों की स्पॉट काउंसलिंग होगी।विभाग ने स्पष्ट किया है कि नॉन-पैट श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। विभाग ने सभी पात्र अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाणपत्रों और संबंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित तय दिन सुबह 11:30 बजे से पहले सुंदरनगर संस्थान परिसर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन काउंसलिंग फीस का भुगतान नहीं किया है, उन्हें निर्धारित आवेदन फॉर्म भरकर उसके साथ 750 रुपये काउंसलिंग शुल्क जमा करवाना होगा। दाखिले के दौरान तय पात्रता और नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रहेगा।