Kangra News: नूरपुर की स्मृति ने अंडर-23 नेशनल में जीता रजत पदक
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:08 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:08 AM IST
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राजस्थान में 200 मीटर दौड़ में हासिल किया दूसरा स्थान
इसी माह दिल्ली में राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में जीता था कांस्य
लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर बनाई अलग पहचान
मोहिंद्र सिंह
धर्मशाला। नूरपुर की स्मृति जम्वाल ने फिर अपनी रफ्तार से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। राजस्थान में आयोजित अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। स्मृति ने 200 मीटर दौड़ को 23.98 सेकेंड में पूरा कर दूसरा स्थान हासिल किया। इसी माह दिल्ली में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था।
कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र के सुलियाली के कुखैर की रहने वाली स्मृति ने वर्ष 2024 में पटना में आयोजित चौथी इंडियन ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। इसी वर्ष भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्मृति ने स्वर्ण पदक हासिल किया था।
वर्ष 2025 में भी स्मृति का प्रदर्शन शानदार रहा। तेलंगाना के वारंगल में आयोजित अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके बाद जयपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उन्होंने दो पदक अपने नाम किए। स्मृति ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था। स्मृति के पिता संजीव सिंह पुलिस विभाग मंडी में सेवाएं दे रहे है। जबकि माता बिन्नी गृहिणी है। स्मृति का कहना है कि वह भविष्य में अपने प्रदर्शन को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हैं।
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200 मीटर दौड़ में बनाई खास पहचान
स्मृति ने पिछले कुछ वर्षों में 200 मीटर दौड़ में लगातार पदक जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। दिल्ली में कांस्य पदक जीतने के बाद राजस्थान में रजत पदक हासिल करना उनकी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है।
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इसी माह दिल्ली में राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में जीता था कांस्य
लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर बनाई अलग पहचान
मोहिंद्र सिंह
धर्मशाला। नूरपुर की स्मृति जम्वाल ने फिर अपनी रफ्तार से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। राजस्थान में आयोजित अंडर-23 राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने 200 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। स्मृति ने 200 मीटर दौड़ को 23.98 सेकेंड में पूरा कर दूसरा स्थान हासिल किया। इसी माह दिल्ली में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था।
कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र के सुलियाली के कुखैर की रहने वाली स्मृति ने वर्ष 2024 में पटना में आयोजित चौथी इंडियन ओपन अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। इसी वर्ष भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्मृति ने स्वर्ण पदक हासिल किया था।
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वर्ष 2025 में भी स्मृति का प्रदर्शन शानदार रहा। तेलंगाना के वारंगल में आयोजित अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उन्होंने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके बाद जयपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में उन्होंने दो पदक अपने नाम किए। स्मृति ने 100 मीटर दौड़ में कांस्य और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया था। स्मृति के पिता संजीव सिंह पुलिस विभाग मंडी में सेवाएं दे रहे है। जबकि माता बिन्नी गृहिणी है। स्मृति का कहना है कि वह भविष्य में अपने प्रदर्शन को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हैं।
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200 मीटर दौड़ में बनाई खास पहचान
स्मृति ने पिछले कुछ वर्षों में 200 मीटर दौड़ में लगातार पदक जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर रहा है। दिल्ली में कांस्य पदक जीतने के बाद राजस्थान में रजत पदक हासिल करना उनकी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी है।