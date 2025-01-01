Kangra News: फतेहपुर अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे मशीन का शुभारंभ

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फतेहपुर (कांगड़ा)। विधायक भवानी सिंह पठानिया ने नागरिक अस्पताल फतेहपुर में डिजिटल एक्स-रे मशीन का उद्घाटन किया। अस्पताल में लंबे समय से एक्स-रे सेवा बंद होने के कारण मरीजों को जांच के लिए अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। इस आधुनिक सुविधा के शुरू होने से अब स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को डिजिटल एक्स-रे की सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। संवाद