फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Separate column for OBCs in caste-based census: Mohindra

जातिवार जनगणना में ओबीसी का बने अलग कॉलम : मोहिंद्र

Thu, 03 Sep 2026 06:48 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 03 Sep 2026 06:48 AM IST
विज्ञापन
Separate column for OBCs in caste-based census: Mohindra
धर्मशाला में डीसी कार्यालय के बाहर ओबीसी की अलग गणना करवाने के लिए धरना देते राष्ट्रीय पिछड़ा व
धर्मशाला। जनगणना-2027 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की अलग से वैज्ञानिक व प्रमाणिक गणना करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। मोर्चा ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर ही ओबीसी की अलग से गणना करवाने की मांग दोहराई।
विज्ञापन

धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सटीक नीतियां तैयार करने के लिए ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का आधिकारिक आंकड़ा सामने आना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार को जातिवार गणना की स्पष्ट व मानकीकृत व्यवस्था करनी चाहिए।
विज्ञापन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रतिनिधि मोहिंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि खुले कॉलम के स्थान पर प्रत्येक जाति के लिए विशिष्ट कोड निर्धारित किया जाए, जिससे आंकड़ों में कोई अस्पष्टता न रहे। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि अलग से गणना नहीं की जा सकती, तो राजस्व रिकॉर्ड से जातियों का उल्लेख पूरी तरह हटाया जाए और सभी को एक ही छत के नीचे समान शिक्षा दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मोर्चा ने राज्यवार आधिकारिक जाति निर्देशिका तैयार करने और आंकड़ों के सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की। चेताया कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रधान अमीचंद, मदन लाल चौधरी, डॉ. सुरेश, मोहर सिंह, जोगिंद्र पाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed