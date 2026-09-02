Kangra News: नेपाल त्रासदी के पीड़ितों के लिए धर्मशाला में कैंडल मार्च

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हल्की बारिश के बीच हाथों में मोमबत्तियां थामे लोगों ने आपदा में जान गंवाने वालों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की और प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। इस दौरान पीड़ितों की मदद के लिए पूर्व मेयर देवेंद्र सिंह जग्गी ने 51,000 रुपये, साधना नेपाली ने 21,000 रुपये और अन्य लोगों ने भी अपनी ओर से राहत राशि दान की।कैंडल मार्च के आयोजक पार्षद अनोज बिष्ट ने कहा कि पड़ोसी देश नेपाल में आई इस भारी तबाही से हर भारतीय दुखी है और संकट की इस घड़ी में धर्मशाला के लोग प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस मौके पर पूर्व डीआईजी विनोद, पीएम बिष्ट, पलम गुरुंग और वीना थापा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।