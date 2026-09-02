Kangra News: धर्मशाला अस्पताल पहुंचे मेयर ओंकार, जरूरी मेडिकल मशीनों की सूची मांगी

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एमएस डॉ. अनुराधा शर्मा ने बताया कि अस्पताल के आईपीडी ब्लॉक की मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है और राशि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को सौंप दी गई है। इस पर मेयर ने आश्वस्त किया कि विभाग को कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही मेयर ने अस्पताल में अनुपलब्ध जरूरी मेडिकल उपकरणों व मशीनों की सूची मांगी, ताकि उनके लिए बजट का प्रबंध कराया जा सके।सीएमओ डॉ. ओमेश शर्मा ने मेयर को टीबी उन्मूलन विंग के पुराने व जर्जर भवन की स्थिति से अवगत करवाया, जिस पर मेयर ने इसके जीर्णोद्धार का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश सूद और भाजपा मंडलाध्यक्ष डॉ. विशाल नैहरिया सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।