Kangra News: अपर घलौर के रितेश शर्मा को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 03 Sep 2026 07:24 AM IST
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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। क्षेत्र के अपर घलौर गांव निवासी एसएसबी के कर्मचारी रितेश शर्मा को आतंकवादियों के विरुद्ध अदम्य साहस और पराक्रम के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया है। मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भेंट किया।
समारोह के दौरान रितेश के पिता पूर्व सूबेदार मेजर ओम प्रकाश शर्मा, माता सुदेश कुमारी और पत्नी अंजली सहित अन्य परिजन भी मौजूद रहे। पिता ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनका बेटा 2017 से 2022 तक कश्मीर घाटी में तैनात रहा। इस दौरान उसने दुर्गम क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसके लिए उसे यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है।
वर्तमान में श्रीनगर में बतौर हवलदार सेवाएं दे रहे रितेश शर्मा की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक कमलेश ठाकुर और स्थानीय विधायक संजय रत्न ने रितेश को बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस वीरता पर समूचे प्रदेश को गर्व है और वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
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समारोह के दौरान रितेश के पिता पूर्व सूबेदार मेजर ओम प्रकाश शर्मा, माता सुदेश कुमारी और पत्नी अंजली सहित अन्य परिजन भी मौजूद रहे। पिता ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनका बेटा 2017 से 2022 तक कश्मीर घाटी में तैनात रहा। इस दौरान उसने दुर्गम क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसके लिए उसे यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है।
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वर्तमान में श्रीनगर में बतौर हवलदार सेवाएं दे रहे रितेश शर्मा की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक कमलेश ठाकुर और स्थानीय विधायक संजय रत्न ने रितेश को बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस वीरता पर समूचे प्रदेश को गर्व है और वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
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