Kangra News: अपर घलौर के रितेश शर्मा को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार

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समारोह के दौरान रितेश के पिता पूर्व सूबेदार मेजर ओम प्रकाश शर्मा, माता सुदेश कुमारी और पत्नी अंजली सहित अन्य परिजन भी मौजूद रहे। पिता ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनका बेटा 2017 से 2022 तक कश्मीर घाटी में तैनात रहा। इस दौरान उसने दुर्गम क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशनों को अंजाम दिया, जिसके लिए उसे यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है।वर्तमान में श्रीनगर में बतौर हवलदार सेवाएं दे रहे रितेश शर्मा की इस उपलब्धि पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक कमलेश ठाकुर और स्थानीय विधायक संजय रत्न ने रितेश को बधाई देते हुए कहा कि उनकी इस वीरता पर समूचे प्रदेश को गर्व है और वह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।