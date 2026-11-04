Kangra News: डोली की विदाई के दौरान दूल्हे की कार से टकराई स्कूटी, युवती घायल

विज्ञापन



हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बड़ोल निवासी घायल युवती को धर्मशाला जोनल अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद