Kangra News: चक्की खड्ड पर बने चेक डैम के किनारे भू-कटाव से बढ़ा खतरा
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:51 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:51 AM IST
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कंडवाल (कांगड़ा)। चक्की खड्ड पर बनाए गए चेक डैम के एक किनारे के साथ लगती मिट्टी का हिस्सा बह गया है। इस कारण डैम को भी नुकसान हो सकता है। डैम के निचले हिस्से में जो हिस्सा पंजाब की ओर लगता है, वहां भू-कटाव लगातार जारी है।
अगर संबंधित विभाग एनएचएआई ने समस्या का समय पर समाधान नहीं किया तो चक्की खड्ड पर बने पुलों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये की लागत से बने चेक डैम की दीवार को भी खतरा हो सकता है।
चक्की खड्ड में ज्यादा खनन और पानी का बहाव बदलने के कारण खड्ड के एक ओर भू-कटाव बढ़ गया था, जिससे पुल भी खतरे में आ गया था। विधायक रणवीर सिंह निक्का ने एनएचएआई से चेक डैम के साथ हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।
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अगर संबंधित विभाग एनएचएआई ने समस्या का समय पर समाधान नहीं किया तो चक्की खड्ड पर बने पुलों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये की लागत से बने चेक डैम की दीवार को भी खतरा हो सकता है।
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चक्की खड्ड में ज्यादा खनन और पानी का बहाव बदलने के कारण खड्ड के एक ओर भू-कटाव बढ़ गया था, जिससे पुल भी खतरे में आ गया था। विधायक रणवीर सिंह निक्का ने एनएचएआई से चेक डैम के साथ हो रहे भू-कटाव को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है।
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