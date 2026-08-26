Kangra News: जवाली में राजीव गांधी नेचर पार्क बना नशेड़ियों का अड्डा, वीडियो वायरल

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इससे पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई युवक-युवतियां पढ़ाई का बहाना बनाकर स्कूल-कॉलेज जाने के बजाय पार्क का रुख कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों को टोकने पर वे अक्सर विवाद और बहसबाजी पर उतारू हो जाते हैं।पार्क का माहौल खराब होने के चलते आम परिवारों और बच्चों ने यहां आना लगभग बंद कर दिया है। मामले को लेकर एसडीएम जवाली नरेंद्र जरियाल ने कहा कि फिलहाल उनके संज्ञान में यह मामला नहीं है, लेकिन शिकायत मिलते ही पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।वहीं, डीएसपी तेजेंद्र वर्मा ने बताया कि पुलिस पार्क में नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाएगी। सार्वजनिक स्थान पर नियम तोड़ने और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।