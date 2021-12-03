Kangra News: मटौर कॉलेज में प्रिया ने बनाया सबसे सुंदर पोस्टर
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 25 Sep 2026 01:32 AM IST
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कांगड़ा। राजकीय महाविद्यालय मटौर की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने स्थापना दिवस मनाया। समारोह में राजकीय महाविद्यालय सिहुंता के प्राचार्य डॉ. अरविंद कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। मटौर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और स्थापना दिवस की बधाई दी।
इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग में प्रिया ने प्रथम, काजल ने द्वितीय और खुशबू ने तृतीय स्थान हासिल किया। नारा लेखन में सलोचना प्रथम, नव्या द्वितीय व काजल तृतीय रहीं। भाषण प्रतियोगिता में स्वाति ने पहला, सलोचना ने दूसरा और शानवी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
काव्य पाठ स्पर्धा में राशि प्रथम, नेहा द्वितीय व कोमल तृतीय रहीं। पहाड़ी गीत में रिया ने पहला, अनामिका ने दूसरा और सलोचना ने तीसरा स्थान पाया। एकल नृत्य में नेहा, कनिका और दीक्षा विजेता रहीं। सामूहिक नृत्य में श्रुति, नव्या और पायल की टीम ने पहला स्थान झटका।
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प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में नव्या की टीम बी ने प्रथम, अक्षित की टीम ई ने द्वितीय और स्वाति की टीम सी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यातिथि विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन एनएसएस कार्यक्रम प्रभारी डॉ. नीतू सिन्हा के मार्गदर्शन में हुआ।
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इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग में प्रिया ने प्रथम, काजल ने द्वितीय और खुशबू ने तृतीय स्थान हासिल किया। नारा लेखन में सलोचना प्रथम, नव्या द्वितीय व काजल तृतीय रहीं। भाषण प्रतियोगिता में स्वाति ने पहला, सलोचना ने दूसरा और शानवी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
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काव्य पाठ स्पर्धा में राशि प्रथम, नेहा द्वितीय व कोमल तृतीय रहीं। पहाड़ी गीत में रिया ने पहला, अनामिका ने दूसरा और सलोचना ने तीसरा स्थान पाया। एकल नृत्य में नेहा, कनिका और दीक्षा विजेता रहीं। सामूहिक नृत्य में श्रुति, नव्या और पायल की टीम ने पहला स्थान झटका।
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प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में नव्या की टीम बी ने प्रथम, अक्षित की टीम ई ने द्वितीय और स्वाति की टीम सी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्यातिथि विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन एनएसएस कार्यक्रम प्रभारी डॉ. नीतू सिन्हा के मार्गदर्शन में हुआ।