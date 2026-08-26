Kangra News: बझेरा आंगनबाड़ी केंद्र में जांचीं लोगों की आंखें
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 26 Aug 2026 02:10 AM IST
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बरियाल (कांगड़ा)। स्वास्थ्य खंड नगरोटा सूरियां के अंतर्गत बीएमओ डॉ. अमन दुआ के निर्देशानुसार जरोट पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र बझेरा में नेत्र देखभाल सप्ताह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत प्रधान अंजना कुमारी ने की। उपप्रधान विजय नाग और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. रोजी धीमान विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सुभाष चंद, सीएचओ मोनिका, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सोनिया देवी, शिल्पा, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को आंखों की नियमित देखभाल और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वास्थ्य टीम ने लोगों को नेत्र संबंधी कोई भी समस्या या विकार होने पर घरेलू नुस्खों के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी। संवाद
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