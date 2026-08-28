Kangra News: बैजनाथ-पपरोला बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ

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करीब सात किलोमीटर लंबा यह बाईपास बनने से बैजनाथ और पपरोला बाजार में रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने के साथ पालमपुर की ओर आने-जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी।लोक निर्माण विभाग सितंबर में निर्माण शुरू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दो वर्ष पूर्व पूर्ण राज्यत्व दिवस पर विधायक किशोरी लाल के आग्रह पर बाईपास निर्माण की घोषणा की थी।डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना की अनुमानित लागत 28 करोड़ रुपये तय की गई और सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी। प्रस्तावित बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताशी जोंग के समीप से शुरू होकर खड़ा नाल होते हुए मलघोटा के पास उतराला रोड से जुड़ेगा।बिनवा और सांसाली भटवाली खड्ड पर पुलों के निर्माण के बाद यह फाइबर बोर्ड फैक्ट्री के पास देओल रोड से जुड़कर उच्च मार्ग तक पहुंचेगा। बाईपास निर्माण के लिए केवल एक निजी भूमि मालिक की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत आसान रहेगी।विधायक किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ-पपरोला बाईपास का निर्माण शुरू से ही उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। राशि जारी करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अजय सूद ने बताया कि फाइबर बोर्ड फैक्ट्री की तरफ से बाईपास के लिए सड़क निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा।