Kangra News: देहरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में पांच उपाध्यक्ष नियुक्त

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नई कार्यकारिणी में मोहिंद्र ठाकुर, नरेश कुमार, गगन डोगरा, बहादुर सिंह और राजिंद्र पठानिया को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन महासचिवों में इंद्र शर्मा, कैप्टन बंसी लाल, अजय ठाकुर, विक्की महंत, राम कृष्ण, राज डोगरा, आदर्श शर्मा और ममता देवी को शामिल किया गया है। सचिव पद पर सिंध सगार, नरिंद्र कुमार, नीरज अवस्थी, तारलोक चंद, अश्वनी शर्मा, राज मोहम्मद, सुशील कुमार, सुनीता कुमारी, राम पाल, वीना देवी, कमल नौशहरा और कैप्टन राजिंद्र कुमार को तैनात किया गया है।इसके अलावा अरुण कुमार शर्मा को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी मोहिंदर चौहान और आशीष ठाकुर संभालेंगे, जबकि सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में राहुल ठाकुर और अरविंद कुमार की तैनाती की गई है। स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक, बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, जिला परिषद व ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और सभी फ्रंटल संगठनों व विभागों के प्रमुख अपने पद के आधार पर बैठक में आमंत्रित सदस्य रहेंगे।