Kangra News: ठियोग में 16 नवंबर को जुटेंगे प्रदेशभर के पंचायत समिति सदस्य

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कांगड़ा जिला ब्लॉक समिति संघ के अध्यक्ष चमन लाल कपूर ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप अधिकार और बजट नहीं मिल पा रहा है। ठियोग में होने वाली बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायत समितियों के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने, बजट में उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए सामूहिक रणनीति बनाना है। ब्यूरो