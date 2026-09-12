इंदौरा के 1300 से अधिक परिवार बीपीएल श्रेणी में चिह्नित : राजन
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 12 Sep 2026 04:44 AM IST
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गंगथ/इंदौरा (कांगड़ा)। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोठी स्थित जेजे पैलेस में विधायक मलेंद्र राजन ने चयनित परिवारों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानीं।
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र और जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। फेस एक से आठ तक हुए सर्वे में इंदौरा क्षेत्र के 1300 से अधिक परिवारों को बीपीएल श्रेणी के लिए चिह्नित किया गया है।
सर्वे में कोई पात्र परिवार सूची में शामिल होने से रह गया है तो उसे अंतिम फेस में शामिल करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम में सामने आई समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।
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अधिकारियों से पात्र परिवारों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता विनय मेहरा, तहसीलदार अपूर्व शर्मा, अधिशासी अभियंता संदीप सनिहाल, बीएमओ संदीप महाजन, तहसील कल्याण अधिकारी अनूप समेत अन्य मौजूद रहे।
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विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र और जरूरतमंद परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। फेस एक से आठ तक हुए सर्वे में इंदौरा क्षेत्र के 1300 से अधिक परिवारों को बीपीएल श्रेणी के लिए चिह्नित किया गया है।
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सर्वे में कोई पात्र परिवार सूची में शामिल होने से रह गया है तो उसे अंतिम फेस में शामिल करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संवाद कार्यक्रम में सामने आई समस्याओं को संबंधित विभागों के अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।
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अधिकारियों से पात्र परिवारों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता विनय मेहरा, तहसीलदार अपूर्व शर्मा, अधिशासी अभियंता संदीप सनिहाल, बीएमओ संदीप महाजन, तहसील कल्याण अधिकारी अनूप समेत अन्य मौजूद रहे।