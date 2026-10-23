पुस्तकालयों से विद्यार्थियों में विकसित होगी पढ़ने की आदत : वर्मा

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उन्होंने शिक्षकों के साथ संवाद करते हुए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, विद्यार्थियों में पठन संस्कृति विकसित करने और सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया।अजय वर्मा ने कहा कि पुस्तकालय विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता, भाषा कौशल और तार्किक क्षमता विकसित करने के साथ उनमें स्वाध्याय की आदत डालने का प्रभावी माध्यम हैं। इसलिए विद्यार्थियों को पुस्तकों के नियमित उपयोग के लिए प्रेरित करना जरूरी है।कार्यशाला में पुस्तकालय प्रबंधन, विद्यालयों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने और पुस्तकालय संसाधनों के प्रभावी उपयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा यूडीआईएसई प्लस के तहत विद्यालयों से संबंधित आंकड़ों का सही, पूर्ण और समयबद्ध संकलन व प्रविष्टि सुनिश्चित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।इस अवसर पर डाइट कांगड़ा की प्रधानाचार्य डॉ. निशा कटोच, वरिष्ठ प्रवक्ता राज कपूर, सेक्शन ऑफिसर वरुण सिंह, एनआईएस प्रभारी अरविंद चौहान और जिला पुस्तकालय समन्वयक डॉ. संजय कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे।