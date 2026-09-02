फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Land found suitable for the indoor stadium

Kangra News: इंडोर स्टेडियम के लिए उपयुक्त पाई गई जमीन

Wed, 02 Sep 2026 01:34 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 02 Sep 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Land found suitable for the indoor stadium
धर्मशाला। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से प्रस्तावित इंडोर स्टेडियम अब ऐतिहासिक मैदान की जगह झुंगा देवी में बनने की उम्मीद जगी है। खेल विभाग ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ नई प्रस्तावित जगह का संयुक्त निरीक्षण कर लिया है।
विज्ञापन

जमीन को निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया है। स्थल निरीक्षण के बाद अब अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और जमीन को खेल विभाग के नाम हस्तांतरित करने की औपचारिक कवायद तेज कर दी गई है।
विज्ञापन

पहले इस स्टेडियम का निर्माण जयसिंहपुर के ऐतिहासिक मैदान में प्रस्तावित था लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। लोगों का तर्क था कि यह मैदान क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर और खेल गतिविधियों का मुख्य केंद्र है जिससे इसकी मूल पहचान को नहीं बदला जाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

--------
20 करोड़ के बजट से होगा निर्माण
प्रदेश सरकार ने इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना के तहत खेल विभाग की ओर से करीब 3.5 करोड़ रुपये पहले ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास जमा करवाए जा चुके हैं। जमीन की सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण को धरातल पर गति मिलने की उम्मीद है।

-------
झुंगा देवी में प्रस्तावित स्थल का संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है। जमीन से संबंधित विभागों से एनओसी लेने की प्रक्रिया चल रही है। एनओसी मिलने के बाद जमीन को खेल विभाग के नाम करवाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद इंडोर स्टेडियम के निर्माप्के लिए आगामी प्रक्रिया शुरू होगी। -रवि शंकर, जिला खेल अधिकारी, कांगड़ा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed