Kangra News: कोटला बेहड़ स्कूल का परिसर संवारा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Wed, 26 Aug 2026 02:09 AM IST
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संसारपुर टैरेस (कांगड़ा)। पीएमश्री राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला बेहड़ में प्रधानाचार्य नरेश कुमार धीमान की अध्यक्षता में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ प्रवक्ता आशा रानी ने बताया कि 50-50 स्वयंसेवियों के तीन अलग-अलग समूह बनाए गए। स्वयंसेवियों ने पूरे स्कूल परिसर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय की सभी पानी की टंकियों की गहन सफाई की गई। साथ ही वाटर कूलर और टंकियों के आसपास के क्षेत्र को भी पूरी तरह स्वच्छ बनाया गया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें स्कूल के साथ-साथ घर व आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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