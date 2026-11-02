{"_id":"6ae8248b6302e442360870dd","slug":"kachiyari-bhangwar-four-lane-riyund-bridge-twin-tunnel-open-kangra-2026-11-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा में अब नहीं लगेगा जाम! 35 मिनट का सफर होगा 14 मिनट में, नई टनल और पुल से शुरू हुआ वाहनों का सफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लंबे इंतजार के बाद शिमला-मटौर नेशनल हाईवे के तहत कछियारी-भंगवार फोरलेन (कांगड़ा बाईपास) को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। बाईपास के शुरू होने से कांगड़ा शहर को लंबे समय से लगने वाले ट्रैफिक जाम से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। 95 मीटर लंबे रियूंद पुल और ट्विन टनल पर यातायात बहाल होते ही एनएचआई का करीब 1300 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया। कछियारी से रानीताल तक का सफर अब करीब 14 मिनट में पूरा होगा। पहले कांगड़ा से रानीताल तक पहुंचने में 35 से 40 मिनट तक का समय लग जाता था। विज्ञापन

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वर्ष 2023 से शुरू हुए इस कार्य से तरसूह और पलवाना जैसे दुर्गम गांवों तक सीधी सड़क पहुंच गई है। अब ज्वालामुखी से धर्मशाला और पालमपुर, टांडा जाने वालों को कांगड़ा शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। घट्टा के पास बनी 600 मीटर की ट्विन टनल सैलानियों और व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगी। पहले पुरानी तंग सुरंग के कारण वाहनों से लदे बड़े ट्रक नहीं निकल पाते थे, जिससे अब मुक्ति मिलेगी। टनल पार करते ही पर्यटकों को धौलाधार पर्वतमाला का भव्य दृश्य दिखेगा। साइट इंजीनियर धनंजय मिश्रा के अनुसार सड़क को स्थायी तौर पर बहाल कर दिया गया है।

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कंपनी की 10-15 सदस्यीय टीम अगले 15 वर्षों तक इस पैच की मेंटेनेंस और एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं संभालेगी। कछियारी से भंगवार फोरलेन शुरू होने से लोगों को अब समेला सुरंग के असुरक्षित सफर से राहत मिलेगी। करीब साढ़े चार किमी का सफर कम होने से लोगों को कांगड़ा बाजार में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।



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