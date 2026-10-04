कछियारी-भंगवार फोरलेन : दोनों नई सुरंगों में लाइटों की टेस्टिंग शुरू

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कंपनी प्रबंधन के अनुसार सुरंगों के भीतर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था को परखा जा रहा है, ताकि वाहनों की आवाजाही शुरू होने पर चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कछियारी-भंगवार खंड के चालू होने से धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुचारू होगा। स्थानीय निवासी रमेश चंद, अजय कुमार, परवेश कुमार, बलबीर सिंह, त्रिलोक चंद, दिनेश, मनोज और सुरिंद्र ने कहा कि वे लंबे समय से इस मार्ग के खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अब अंतिम चरण का कार्य चलने से राहत मिली है।10.5 मीटर ऊंचाई, बड़े वाहनों को भी मिलेगा सीधा रास्तानवनिर्मित सुरंगों की ऊंचाई करीब 10.5 मीटर, चौड़ाई 13 मीटर और लंबाई लगभग 595 से 600 मीटर है। दोनों सुरंगों की कुल लंबाई करीब 1200 मीटर है। अधिक ऊंचाई होने का सबसे बड़ा लाभ कांगड़ा स्थित कार शोरूम संचालकों और भारी व्यावसायिक वाहनों को मिलेगा। पहले पुरानी सुरंग की ऊंचाई कम होने के कारण नए वाहनों से लदे बड़े ट्रेलरों को सुरंग के पीछे ही खाली करना पड़ता था, लेकिन अब बड़े वाहन सीधे गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।फोरलेन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कुछ ही दिनों में इसे एनएचएआई को सौंप दिया जाएगा। हैंडओवर से पहले सुरंगों के भीतर लगी लाइटों व अन्य तकनीकी उपकरणों की पूरी तरह जांच की जा रही है, ताकि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलें। -कवि राज, मैनेजर, फोरलेन निर्माण कंपनी