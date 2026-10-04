फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Today Events in the city

Kangra News: सिटी में आज खास

Mon, 05 Oct 2026 07:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Mon, 05 Oct 2026 07:11 AM IST
विज्ञापन
Today Events in the city
खेलकूद
विज्ञापन

फुटबाल-राजकीय डिग्री कॉलेज शाहपुर में एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबाल चैंपियनशिप के तीसरे दिन के मुकाबले सुबह 10 बजे से।
शिविर
एनसीसी कैंप-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल थुरल में एनसीसी स्वयंसेवी सुबह 9 बजे से गांव घुड़ स्थित वाटिका को संवारेंगे।
टीबी जांच-स्वास्थ्य खंड शाहपुर के तहत दुरगेला में टीबी मुक्त अभियान के तहत निशुल्क जांच शिविर सुबह 9:30 बजे से।
बैठक/सम्मेलन
मासिक बैठक-टंबर पंचायत के बरोटा गांव में जन कल्याण संस्था तलवाड़ जयसिंहपुर की मासिक बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।
सहकारी सम्मेलन-लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह परागपुर में हिमकोफेड का खंड स्तरीय सहकारी सम्मेलन पूर्वाह्न 11 बजे से।
धार्मिक
कथा-श्री राधा माधव सेवा समिति रैहन की ओर खेल स्टेडियम में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का हवन के साथ समापन पूर्वाह्न 11 बजे।
काम की बात
ड्राइविंग टेस्ट-दैहण मेला ग्राउंड में ड्राइविंग टेस्ट सुबह 10 बजे से।
सड़क बंद-डरोह-गढ़ जमूला सड़क मार्ग पर इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य के चलते 9 अक्तूबर तक सभी प्रकार के छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बिजली बंद-11 केवी होडल फीडर के तहत सिद्धपुर, फतेहपुर, घुरलूनाला, उपाहू, अप्पर सुक्कड़, लोअर सुक्कड़, त्रिनेत्र महादेव, बाघणी और आसपास के क्षेत्रों में मरम्मत कार्य के चलते सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed