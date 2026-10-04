Kangra News: सिटी में आज खास

फुटबाल-राजकीय डिग्री कॉलेज शाहपुर में एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबाल चैंपियनशिप के तीसरे दिन के मुकाबले सुबह 10 बजे से।शिविरएनसीसी कैंप-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल थुरल में एनसीसी स्वयंसेवी सुबह 9 बजे से गांव घुड़ स्थित वाटिका को संवारेंगे।टीबी जांच-स्वास्थ्य खंड शाहपुर के तहत दुरगेला में टीबी मुक्त अभियान के तहत निशुल्क जांच शिविर सुबह 9:30 बजे से।बैठक/सम्मेलनमासिक बैठक-टंबर पंचायत के बरोटा गांव में जन कल्याण संस्था तलवाड़ जयसिंहपुर की मासिक बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।सहकारी सम्मेलन-लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह परागपुर में हिमकोफेड का खंड स्तरीय सहकारी सम्मेलन पूर्वाह्न 11 बजे से।धार्मिककथा-श्री राधा माधव सेवा समिति रैहन की ओर खेल स्टेडियम में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा का हवन के साथ समापन पूर्वाह्न 11 बजे।काम की बातड्राइविंग टेस्ट-दैहण मेला ग्राउंड में ड्राइविंग टेस्ट सुबह 10 बजे से।सड़क बंद-डरोह-गढ़ जमूला सड़क मार्ग पर इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक बिछाने के कार्य के चलते 9 अक्तूबर तक सभी प्रकार के छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इस दौरान लोग वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं।बिजली बंद-11 केवी होडल फीडर के तहत सिद्धपुर, फतेहपुर, घुरलूनाला, उपाहू, अप्पर सुक्कड़, लोअर सुक्कड़, त्रिनेत्र महादेव, बाघणी और आसपास के क्षेत्रों में मरम्मत कार्य के चलते सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।