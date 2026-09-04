Kangra News: आज भिड़ेंगे जोंटी, अली और होदी पहलवान
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 04 Sep 2026 02:01 AM IST
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इंदौरा (कांगड़ा)। हिमाचल के गांव उलेहड़ियां और पंजाब के गांव पंडोरी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय ऐतिहासिक छिंज मेला झंडे की रस्म के साथ शुरू हो गया। मेले के पहले दिन स्थानीय पहलवानों के बीच रोचक मुकाबले करवाए गए। विजेताओं को नकद पुरस्कार बांटे गए। दंगल के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्य मुकाबले होंगे। इनमें पहली बार विदेशी पहलवान जोंटी, अली ईरानी और होदी भी अखाड़े में जौहर दिखाएंगे। मेले की सबसे बड़ी कुश्ती सिकंदर शेख और हरियाणा के ठाकर के बीच होगी, जिसकी इनामी राशि दो लाख 11 हजार रुपये रखी गई है। इसके अलावा जोंटी बनाम अली ईरान, सोनीपत के विजय बनाम होदी तथा पठानकोट के मुकेश बनाम हामिद के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। आयोजन समिति पहलवानों को नकद राशि व आकर्षक उपहार देकर सम्मानित करेगी। संवाद
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