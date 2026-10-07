Kangra News: सिटी में आज

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गैस की आपूर्ति ... करियां स्थित गैस एजेंसी की गाड़ी पूर्वाह्न 11 बजे सुल्तानपुर, बालू और तत्वानी में गैस सिलिंडरों की आपूर्ति करेगी। यह जानकारी एजेंसी प्रबंधक राजमल ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता डीएससी नंबर लेकर गैस सिलिंडर को रिफिल करवा सकते हैं।

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अभियान

सफाई : डाक विभाग चंबा की ओर से टीवी वार्ड में पूर्वाह्न 11 बजे से सफाई अभियान चलाया जाएगा।

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जागरूकता

शिविर : पशुपालन विभाग की ओर से भटियात में पशुपालकों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।

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कर्मचारी

बैठक : एचआरटीसी की वर्कशॉप में कर्मचारियों की मीटिंग सुबह 9 बजे होगी।

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प्रशिक्षण

कार्यशाला : हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट चंबा की ओर से होली में महिलाओं को कार्यशाला में चंबा शॉल का प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से दिया जाएगा।

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मेडिकल कॉलेज ओपीडी

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ओपीडी: सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक

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बाल रोग विभाग: डॉ. आरके सूर्या और डॉ. इशा (कमरा नंबर-311) दूसरा तल

मेडिसिन विभाग: डॉ. उमर (कमरा नंबर-213) प्रथम तल

नेत्र विभाग : डॉ. इयति (कमरा -423) चतुर्थ तल

आर्थो विभाग : डॉ. मानिक (कमरा नंबर-207) प्रथम तल

गायनी विभाग : डॉ. सपना (कमरा नंबर-311) द्वितीय तल

सर्जरी विभाग : डॉ. अरविंद और डॉ. रोहित (कमरा नंबर-209) प्रथम तल

त्वचा रोग विभाग : डॉ. रितु (कमरा नंबर-317) द्वितीय तल

आपातकालीन नंबर 01899-222392

नोट : आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की ड्यूटी बदलाव भी किया जा सकता है।

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काम की बात