Kangra News: उचित मूल्य की दुकानों के लिए 17 अक्तूबर तक करें आवेदन

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जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि धर्मशाला विकास खंड के तहत ग्राम पंचायत कजलोट (कालापुल), बगली (वार्ड पांच) और नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर चार, सात व 10 में दुकानें आबंटित होंगी। इसके अलावा हलेड़ खुर्द (छोटी हलेड़), रैत के मैटी (बंगरेहड़), बैजनाथ के क्योरी (वार्ड दो) व मझोटी (मेहलादान पत्थर), पंचरुखी की लदोह और परागपुर के कुहना (चमेटी) में भी राशन डिपो खोले जाने हैं।आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होंगे। पात्र संस्थाओं, महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों को पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता, शिक्षित बेरोजगार, बीपीएल अथवा संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र साथ में अपलोड करने होंगे। संवाद