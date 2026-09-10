Kangra News: सौरभ वन विहार में टॉय ट्रेन के जल्द चलने की आस

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आगामी दिनों में तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में इसके कई और ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इसमें ट्रेन की भार क्षमता (लोड कैपेसिटी), गति (स्पीड) और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की जाएगी। सभी औपचारिकताएं व तकनीकी परीक्षण पूरे होते ही इसे नियमित रूप से ट्रैक पर उतार दिया जाएगा।स्थानीय लोग और यहां आने वाले सैलानी करीब दो से तीन वर्षों से इस टॉय ट्रेन के शुरू होने की राह देख रहे थे। करीब दो वर्ष पूर्व भी इसे चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी लेकिन कम वोल्टेज और कुछ तकनीकी खामियों के चलते संचालन लटक गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के विशेष प्रयासों से सौरभ वन विहार में यह टॉय ट्रेन स्थापित की जा रही है।सौरभ वन विहार परिसर में टॉय ट्रेन के लिए करीब आधा किलोमीटर लंबा विशेष ट्रैक तैयार किया गया है। वर्तमान में इस ट्रेन में 36 यात्रियों के बैठने की क्षमता निर्धारित की गई है जिसे भविष्य में मांग और तकनीकी मानकों के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।सौरभ वन विहार में टॉय ट्रेन का प्राथमिक ट्रायल सफल रहा है। अब विभिन्न तकनीकी मापदंडों और सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए कुछ और ट्रायल किए जाएंगे ताकि संचालन में किसी तरह की खामी न रहे। यदि आगामी परीक्षणों में सब कुछ सामान्य रहा, तो 10 दिन के भीतर टॉय ट्रेन का नियमित संचालन शुरू कर दिया जाएगा। -वासु डोगर, वन मंडल अधिकारी, पालमपुर