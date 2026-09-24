Kangra News: ताजवां से धरवाल वाया धुमलाहड़ सड़क का किया भूमिपूजन
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 24 Sep 2026 01:54 AM IST
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इंदौरा/गंगथ/डमटाल (कांगड़ा)। इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने बुधवार को ताजवां से धरवाल वाया धुमलाहड़ सड़क के गांव धरवाल तक निर्माण का भूमिपूजन किया। इस सड़क का निर्माण लगभग 25 लाख रुपये से किया जाएगा। विधायक ने बताया कि ताजवां-धरवाल सड़क बनने से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक सीधी व सुगम कनेक्टिविटी मिलेगी। क्षेत्र में लो-वोल्टेज और बिजली कट की समस्या दूर करने के लिए 80 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। मोकी में करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से नए विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता के मानकों का विशेष ध्यान रखने और कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। संवाद
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