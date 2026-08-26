Kangra News: स्कॉलर्स स्कूल के अभिनव निशानेबाजी प्रतियोगिता में जीता सोना

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धर्मशाला (वि)। स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल घुरकड़ी के छात्र अभिनव डगोत्रा ने 31वीं हिमाचल प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। शिमला में आठ से 14 जुलाई तक आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अभिनव ने 10 मीटर पिस्टल (सब यूथ मेन वर्ग) में यह स्वर्णिम सफलता हासिल की। प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन की ओर से जारी नतीजों के अनुसार, अभिनव ने 58 प्रतिभागियों के बीच 366 अंक अर्जित किए। अब उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। अभिनव की इस उपलब्धि पर स्कूल में खुशी की लहर है। प्रधानाचार्य डॉ. आरती शर्मा, प्रबंधन और शिक्षकों ने बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।