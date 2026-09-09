Kangra News: फतेहपुर स्कूल की छात्राओं ने जीता कबड्डी का खिताब

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फतेहपुर (कांगड़ा)। धमेटा स्कूल में रविवार से शुरू हुई अंडर-19 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का मंगलवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने बेहतर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फतेहपुर स्कूल की छात्राओं ने कबड्डी का खिताब हासिल किया। वहीं, खो-खो और वॉलीबाल में फतेहपुर स्कूल की टीम उपविजेता रही। छात्राओं के इस प्रदर्शन से स्कूल में खुशी का माहौल है। समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद