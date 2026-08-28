परोपकार, पुण्य और दान जैसे सत्कर्मों को अपनाना जरूरी : अंकुश कृष्ण

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कथा के दौरान पंडित अंकुश कृष्ण गोपाल महाराज ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। हालांकि केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि जीवन में परोपकार, पुण्य और दान जैसे सत्कर्मों को भी अपनाना चाहिए।ठाकुर जी सत्य, चित और आनंद के स्वरूप में विराजमान हैं। भगवान के चरणों में ही वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद कहा जाता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सुखी नहीं है। जो भगवान श्रीहरि के चरणों का दास बन जाता है, वह वास्तविक सुख की अनुभूति कर सकता है।उन्होंने कहा कि भोजन का कण और संतों का क्षण कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कलियुग में यदि मनुष्य सुख और शांति चाहता है तो उसे श्रीहरि के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर अच्छे कर्म करने चाहिए। इस अवसर पर मनोज शर्मा, सुशील शर्मा, त्रिलोक शर्मा, पवन बजरंगी और सत्यव्रत शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया।