Kangra News: रक्षाबंधन पर आठ हजार ने किए मां ज्वाला के दर्शन

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रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय लोगों और पुजारी वर्ग ने मां ज्वाला को राखी अर्पित कर सुख-समृद्धि और भाई-बहन के प्रेम को बनाए रखने की कामना की। मंदिर में श्रद्धालुओं की कम संख्या होने के चलते दर्शन व्यवस्था सुचारु रही और किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।पुजारी और न्यास सदस्य अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के पर्व के साथ शनिवार और रविवार होने के कारण ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। संवाद