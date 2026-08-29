Kangra News: रक्षाबंधन पर आठ हजार ने किए मां ज्वाला के दर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 29 Aug 2026 11:50 AM IST
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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में रक्षाबंधन पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। दिनभर करीब आठ हजार श्रद्धालुओं ने मां ज्वाला के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय लोगों और पुजारी वर्ग ने मां ज्वाला को राखी अर्पित कर सुख-समृद्धि और भाई-बहन के प्रेम को बनाए रखने की कामना की। मंदिर में श्रद्धालुओं की कम संख्या होने के चलते दर्शन व्यवस्था सुचारु रही और किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
पुजारी और न्यास सदस्य अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के पर्व के साथ शनिवार और रविवार होने के कारण ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। संवाद
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रक्षाबंधन के अवसर पर स्थानीय लोगों और पुजारी वर्ग ने मां ज्वाला को राखी अर्पित कर सुख-समृद्धि और भाई-बहन के प्रेम को बनाए रखने की कामना की। मंदिर में श्रद्धालुओं की कम संख्या होने के चलते दर्शन व्यवस्था सुचारु रही और किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
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पुजारी और न्यास सदस्य अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी के पर्व के साथ शनिवार और रविवार होने के कारण ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। संवाद
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