Kangra News: सिटी में आज खास
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:31 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 07:31 AM IST
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खेलकूद
प्रतियोगिता- बाल स्कूल गरली में अंडर-14 ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 9:30 बजे होगी।
बैठक
पीटीए-थुरल कॉलेज परिसर में अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) की आम सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे से होगी।
धार्मिक
कथा-शिव मंदिर धरवाला बल्ला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक किया जाएगा।
शोभायात्रा- रोटरी भवन पालमपुर में श्रीमद्भागवत पुराण कथा के तहत दोपहर 12:00 बजे पालमपुर बाजार में शोभायात्रा निकाली जाएगी।
महोत्सव-जेपी फार्म गारन राजा का तालाब में दोपहर 1:00 से शाम 4:00 बजे तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित होगा।
काम की बात
सड़क बंद-रैत-कोहला 2.5 किलोमीटर सड़क मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के कार्य के चलते यह मार्ग 30 सितंबर तक सभी वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इस अवधि में वाहनों की आवाजाही पुहाड़ा-चुड़था और हरनेरा-बड़ंज-ततवानी मार्ग अथवा पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से होगी।
विज्ञापन
प्रतियोगिता- बाल स्कूल गरली में अंडर-14 ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 9:30 बजे होगी।
बैठक
पीटीए-थुरल कॉलेज परिसर में अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) की आम सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे से होगी।
धार्मिक
कथा-शिव मंदिर धरवाला बल्ला में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 12:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक किया जाएगा।
शोभायात्रा- रोटरी भवन पालमपुर में श्रीमद्भागवत पुराण कथा के तहत दोपहर 12:00 बजे पालमपुर बाजार में शोभायात्रा निकाली जाएगी।
महोत्सव-जेपी फार्म गारन राजा का तालाब में दोपहर 1:00 से शाम 4:00 बजे तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव आयोजित होगा।
काम की बात
सड़क बंद-रैत-कोहला 2.5 किलोमीटर सड़क मार्ग पर सीमेंट कंक्रीट पेवर बिछाने के कार्य के चलते यह मार्ग 30 सितंबर तक सभी वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। इस अवधि में वाहनों की आवाजाही पुहाड़ा-चुड़था और हरनेरा-बड़ंज-ततवानी मार्ग अथवा पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से होगी।