फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Driver and conductor beaten up after bus was forced to stop at Milwan Chowk.

Kangra News: मिलवां चौक पर बस रुकवा चालक-परिचालक पीटे

Thu, 03 Sep 2026 05:15 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 03 Sep 2026 05:15 AM IST
विज्ञापन
Driver and conductor beaten up after bus was forced to stop at Milwan Chowk.
इंदौरा (कांगड़ा)। मुकेरियां से पठानकोट जा रही एक निजी बस को मिलवां चौक पर रोककर चालक और परिचालक के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। हमले के बाद हमलावर युवक पंजाब नंबर की एक बुलेट मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज शिकायत के आधार पर मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में बस चालक अवतार सिंह निवासी खिड़कियां वाला, गिद्दड़बाहा, श्री मुक्तसर साहिब ने बताया कि मानसर बस स्टॉप से दो युवक बस में सवार हुए जिनकी रास्ते में किसी बात पर परिचालक के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान दोनों युवक बस के भीतर फोन पर किसी से लगातार संपर्क साध रहे थे।
विज्ञापन

जैसे ही बस मिलवां मोड़ पर सवारियां उतारने के लिए रुकी, वहां पहले से मौजूद कुछ अन्य युवक भी आ पहुंचे। युवकों ने चालक और परिचालक पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बस में रखा नकदी का बैग छीनने का प्रयास किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा के मुख्य आरक्षी सुखदेव सिंह पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल को जब्त कर उसके पंजीकरण नंबर के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त शुरू कर दी है। आसपास के दुकानदारों व प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed