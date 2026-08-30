Kangra News: परागपुर हाथ खाली, सीएम के मंच से एक भी घोषणा न होने से निराशा

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दो वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा परागपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को नया भवन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी अद्यतन स्थिति से स्वास्थ्य विभाग तक बेखबर है। इससे राजेश शर्मा, सुरिंद्र कुमार और पवन कुमार की उम्मीदें धरी रह गईं, जो इस दौरे पर किसी बड़े फैसले की आस लगाए बैठे थे।वहीं, पिछले 29 वर्षों से हेरिटेज धरोहर का दर्जा प्राप्त परागपुर और गरली के लोग विशेष पर्यटन पैकेज की राह देख रहे थे, लेकिन कोई एलान न होने से वे आहत हैं। स्थानीय निवासी अजय, संजीव और दिनेश का कहना है कि जब पर्यटन विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, तो इसे धरातल से भी हटा देना चाहिए।इसके अलावा छड़ोल में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय गोल्फ मैदान या केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कॉलेज को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कोई रुख स्पष्ट नहीं किया। पिछले 24 वर्षों से लंबित परागपुर विशेष क्षेत्र विकास योजना पर मुख्यमंत्री की चुप्पी से भी स्थानीय जनता में नाराजगी है।