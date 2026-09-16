Kangra News: पठानकोट से ज्वालामुखी रोड तक ट्रेनें चलाने की मांग तेज

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समिति का सुझाव है कि जब तक ज्वालामुखी रोड से आगे क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक इस हिस्से में ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। समिति अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा ने इस संबंध में डीआरएम जम्मू विवेक कुमार से फोन पर बात कर यात्रियों की परेशानियों से अवगत कराया।उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी रोड तक रेल चलने से तलाड़ा और आसपास के स्टेशनों के बीच करीब तीन लाख की आबादी, कर्मचारियों और छात्रों को सड़क परिवहन के महंगे सफर से राहत मिलेगी। उधर, डीआरएम विवेक कुमार ने मांग की तकनीकी और परिचालन संभावनाओं की जांच करवाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक पर दो जगह मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसे पूरा होने में 15 से 20 दिन लगेंगे और अक्तूबर के पहले सप्ताह तक पूरे रूट पर रेल सेवाएं बहाल होने की उम्मीद है।सांसद से की कांगड़ा घाटी की बंद ट्रेनें बहाल करने की मांगगुलेर (कांगड़ा)। कांगड़ा घाटी रेलवे संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरिपुर में सांसद अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात कर कांगड़ा घाटी में बंद पड़ी रेल सेवाओं को जल्द बहाल करवाने की मांग उठाई। समिति ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर इस मामले को रेल मंत्रालय के समक्ष प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रेलवे संघर्ष समिति की रेल मंत्री से मुलाकात करवाने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में रानीताल पंचायत प्रधान और संघर्ष समिति के महासचिव अभिनव शर्मा, प्रवक्ता नवीन वर्मा, प्रेस सचिव संजीव कुमार, सचिव मलकीत सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी संजीव कुमार सहित मनजीत सिंह, विनोद सहित अन्य उपस्थित रहे। संवाद