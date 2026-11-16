Kangra News: बौड़ में नशे के खिलाफ मैराथन में दिल्ली के दीपकेश बने चैंपियन

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गैरी केयर्स फाउंडेशन और यूथ अगेंस्ट ड्रग्स की संयुक्त पहल पर आयोजित इस मैराथन में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए धावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता की सात किलोमीटर दौड़ में दिल्ली के दीपकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया और 15 हजार रुपये का नकद पुरस्कार अपने नाम किया।मैराथन में चार श्रेणियां रखी गई थीं, जिनमें युवा, लड़कियां, अंडर-15 लड़के और अंडर-15 लड़कियां शामिल रहीं। लड़कियों की पांच किलोमीटर दौड़ की विजेता को 11 हजार रुपये, जबकि अंडर-15 लड़कों और लड़कियों की श्रेणियों के विजेताओं को 5100-5100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।मैराथन में भाग लेने के लिए सुबह 7 बजे से ही प्रतिभागियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रतियोगिता में हरियाणा के कैथल से पहुंची 12 वर्षीय बालिका और फाजिल्का के 10 वर्षीय अंकित ने भी हिस्सा लेकर खेलों के प्रति अपने उत्साह का परिचय दिया।मैराथन का शुभारंभ कांगड़ा-चंबा के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, विधायक रणवीर निक्का और पूर्व विधायक अजय महाजन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक हैं बल्कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।गैरी केयर्स फाउंडेशन के निदेशक अंकित वर्मा और यूथ अगेंस्ट ड्रग्स के अध्यक्ष रवि मेहरा ने कहा कि इस आयोजन को आगामी वर्षों में और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस तरह के आयोजन युवाओं को खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से जोड़ने के साथ-साथ नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।