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Kangra News: डीएवी कांगड़ा ने नादौन को 41 अंकों से हराया

Mon, 19 Oct 2026 08:43 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:43 AM IST
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DAV Kangra beat Nadaun by 41 points
कांगड़ा। एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा में आयोजित की जा रही अंतर-महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
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सोलन और पालमपुर के बीच हुए मैच में पालमपुर ने 62 अंक हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि सोलन 48 अंक ही बना सका। भोरंज ने नाहन को 33-22 से पराजित किया। ठियोग ने पीजी सेंटर शिमला को 43-20 से हराया। मेजबान कांगड़ा की टीम ने एकतरफा मुकाबले में नादौन को 46-05 के अंतर से मात दी। धर्मशाला ने घुमारवीं को 44-19 से हराया। हमीरपुर ने संजोली के खिलाफ 39-21 से जीत दर्ज की। पालमपुर ने अपने एक अन्य मैच में बिलासपुर को 41-16 से पराजित किया। पीजी सेंटर शिमला ने घुमारवीं को 30-18 से मात दी, जबकि दिन के अंतिम मुकाबले में कोटशेरा ने सोलन को 47-27 के अंतर से पराजित किया। संवाद
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