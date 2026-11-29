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शनिवार को उपमंडल दंडाधिकारी मोहित रत्न की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रतियोगिताओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, रस्साकशी और बास्केटबॉल के मुकाबले तय किए गए। खिलाड़ी ऑनलाइन पोर्टल या क्यूआर कोड से पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक छह सौ आठ टीमें पंजीकरण करवा चुकी हैं। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक निशा कुमारी, डॉ. उदित चौधरी, सुरेंद्र मोहन, विवेक हंस, तहसीलदार राहुल और बलविंद्र सिंह राणा मौजूद रहे।विजेताओं के लिए उपमंडल से राज्य स्तर तक नकद पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। उपमंडल स्तर पर प्रथम विजेता को 51000 रुपये मिलेंगे। द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 41000 रुपये दिए जाएंगे। तृतीय स्थान हासिल करने वाले को 31000 रुपये मिलेंगे। जिला स्तर पर पुरस्कार राशि दो लाख, डेढ़ लाख और एक लाख रुपये रहेगी। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 31 लाख रुपये तय किया गया है। द्वितीय पुरस्कार 15 लाख और तृतीय पुरस्कार 10 लाख रुपये मिलेगा।