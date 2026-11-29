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ज्वालामुखी (कांगड़ा)। राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला चौकाठ में शनिवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लड़कियों की खो-खो प्रतियोगिता में ब्लू टीम की वंशिका ग्रुप ने प्रथम और येलो टीम की खुशी ठाकुर ने द्वितीय स्थान हासिल किया। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता में ब्लू टीम के शुभांशु ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि येलो टीम के सचिन ग्रुप को द्वितीय स्थान मिला। प्राथमिक पाठशाला के विद्यार्थियों की कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में दीपांशी प्रथम और अहाना द्वितीय स्थान पर रहीं। वहीं लड़कों के वर्ग में शिवांश ने प्रथम और अर्जुन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। चम्मच दौड़ प्रतियोगिता में लक्ष्मी ने पहला और रिया ने दूसरा स्थान हासिल किया। कार्यक्रम में तहसील कल्याण अधिकारी संजय मेहरा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्या सुमन शर्मा, ग्राम पंचायत कोपड़ा की प्रधान बदली देवी, उपप्रधान सुरेंद्र कुमार, स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान पवन कुमार सहित समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।